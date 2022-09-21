Рано утром 21 сентября в Казани у бара на улице Амирхана был обнаружен окровавленный мужчина. Его нашла сотрудница заведения, сообщает "Татарстан-24".

Она вызвала полицию.

Предварительно установлено, что компания из трех человек отдыхала в баре вечером. Конфликтов не было. Парни взяли с собой лимонад и алкоголь и ушли продолжать отдых в парке.

Примерно через час они вернулись обратно. После этого в заведении появились мужчины, которые сразу же решили познакомиться с молодыми людьми. Сначала все было спокойно, а потом посетители все вместе вышли на улицу подышать свежим воздухом.

В какой-то момент бармена встревожили крики и мольбы о помощи. Друг раненого кричал, что тот умирает. Рядом с окровавленным мужчиной лежала разбитая стеклянная бутылка.

В результате происшествия двое мужчин пострадали и были доставлены в больницу. Остальные двое участников конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.