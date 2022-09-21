«Полицейского с Рублевки» Сергея Бурунова в средне-тяжелом состоянии экстренно госпитализировали

Актер Сергей Бурунов экстренно госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Его состоянии оценивают как состояние средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.

У актера, сообщает тяжелый кашель, сильная одышка, боли в горле и мышцах.

"По нашей информации, он заболел еще 14 числа - мазок брали на следующий день. Несмотря на положительный результат, Сергей Александрович остался дома. Вскоре ему стало хуже", - говорится в сообщении канала.

Бурунову 45 лет. Наиболее он известен ролью в сериале "Полицейский с Рублевки". Он считается официальным голосом Лео Ди Каприо в России, поскольку дублирует этого актера в фильмах.