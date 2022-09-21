Растолстевшая до неузнаваемости певица Наташа Королева обратилась в специализированную клинику

Растолстевшая почти до неузнаваемости певица Наташа Королева обратилась в специализированную детокс-клинику в Кисловодске. После того, как на нее обрушилась волна критики в лишнем весе, она решила, что пора лечиться под контролем специалистов.

Критика на Наташу обрушилась еще и потому, что недавно она анонсировала продажу собственных курсов красоты и похудения. Вряд ли кто теперь захочет покупать их у женщины, которая весит теперь, по визуальным оценкам, не менее сотни килограммов.

По словам Наташи, она решила довериться специалистам. Теперь впереди ее ждет большое количество разных процедур, прогулки на свежем воздухе, медитация, йога и правильное питание.