В Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире

Тело 15-летнего подростка, который прибыл из Калуги в Казань, было найдено вечером, 3 октября 2024 года, в съемной квартире на ул. Серова, пишет KazanFirst.

Когда мальчика нашли, он был без признаков жизни примерно 2 дней. По предварительной информации, ребенок умер после передозировки наркотическими веществами.

Что именно парень делал в региональной столице Татарстана без родителей и как ему удалось снять себе жилье — неизвестно. Есть версия, что мальчик приехал в город, чтобы заработать, а квартиру смог снять после того, как он подделал аккаунт. В причинах смерти подростка еще предстоит разобраться.

Ранее мы писали о том, что в Атнинском районе Татарстана 54-летняя нетрезвая женщина поругалась с возлюбленным. К несчастью, ссора закончилась трагедией. Внезапно, местная жительница потеряла контроль над собой и повалила мужчину....