30 лет жил с одной женщиной: что известно о погибшем в ДТП актере Сергее Пускепалисе

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября 2022 года. Он прославился образами суровых мужиков, которым приходится выживать в экстремальных ситуациях, пишет "КП". Известность пришла поздно, уже ближе к 40 годам, и об актере никто не сможет сказать худого слова. Он не был замешан в скандалах, не изменял жене, не садился пьяным за руль авто. О нем вообще мало что было известно.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Его отец — литовец (отсюда и такая фамилия), а мама по национальности - болгарка. Семья часто меняла место жительства, отец был геологом. Детство Сергея вообще прошло на Чукотке.

С Чукотки семья переехала в курортный город Железноводск. После восьмого класса несколько друзей Пускепалиса собрались ехать в Саратов, поступать в театральное училище. И Сергей решил поехать за компанию.

Поступил, окончил, служил в Североморске в ВМФ, а потом отправился в Москву и поступил в ГИТИС.

В кино актер попал с 2003 года.

Настоящую популярность ему принесла роль капитан Грекова в военной ленте "Жизнь и судьба". Но снялся он более чем в 50 киноработах.

«Аптекарь», «Попытка Веры», «Сибирь. Монамур», «Защита свидетелей», «Развод», «Метро», «Крик совы», «Восьмерка», «Черное море», «Крестный», «9 дней и одно утро», «Битва за Севастополь», «Ледокол», «София», «Доктор Анна», «Карп отмороженный», «Большие деньги (Фальшивомонетчики)», «Хождение по мукам», «Ёлки новые», «Операция «Мухаббат»», «Гайлер», «Желтый глаз тигра», «Шифр», «Одесский пароход», «Журавль в небе», «Русские горки», «Мария. Спасти Москву», «Сердце Пармы», «Крылья над Берлином», «Идеалист».

Сергей Пускепалис был женат на актрисе Эльвире Данилиной. Студенческий брак скоро распался. Вторая жена — гидрогеолог Елена Петрова. Они прожили более 30 лет. Есть сын Глеб, ему 30 лет.

Сергей Пускепалис трагически погиб в Ярославской области. Микроавтобус с артистом выскочил на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фурой. Звезда кино умер мгновенно.