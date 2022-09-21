Бывшая сотрудника СИЗО в ДНР рассказала, что россиянам-пленным не разрешали давать еду

Украинские боевики не разрешали давать пищу и лекарства российским военнопленным, которых содержали в СИЗО города Артемовск на подконтрольной Киеву территории ДНР. Если сотрудник учреждения проявлял хоть долю сочувствия к пленным, его мгновенно лишались зарплаты, а могли лишить и жизни. Об ужасах украинского плена рассказала изданию РИА Новости бывшая сотрудница изолятора.

"На их оклики мы не должны были реагировать совсем", — заявила она.