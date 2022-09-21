«Больше возиться с ними не будем»: Кадыров заявил о новой тактике спецоперации на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что Россия меняет тактику в зоне СВО на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", — написал он.

Как отметил Кадыров, украинских боевиков уже в ближайшее время ожидают масштабные последствия "нового плана возмездия", при этом все прежние действия ВС РФ покажутся им "детскими шалостями".

"Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", — подытожил он.