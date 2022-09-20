Украинский экипаж оказался заживо замурованным в танке под Херсоном: крутили башней, просили спасти

Экипаж танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном был замурован внутри своей боевой машины. Об этом сообщил комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче. Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены — экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать", — написал он.

Предположительно, замуровали и заварили в танке бойцов свои же, чтобы они не сдались, а стоящий танк некоторое время мог отвлекать внимание ВС РФ.

Танкисты спасены и сдались в плен.