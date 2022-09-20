Скончался директор Дворца спорта Казани Ринат Муслимов

Сегодня, 20 сентября, не стало директора Дворца спорта Казани Рината Муслимова. Об этом сообщает Inkazan.

Он умер на 71-м году жизни. По неподтвержденной информации, причиной смерти мог стать возраст или остановка сердца.

Во Дворце спорта Ринат Муслимов трудился с 1997 года. Поначалу был главным инженером объекта, а летом 2006 года возглавил коллектив.

Дворец спорта считается одним из старейших спортивных сооружений в столице Татарстана. Ранее, до возведения "Татнефть Арены", здесь проходили хоккейные матчи "Ак Барса". Помимо этого, здесь играл УНИКС, пока не построили "Баскет-холл".