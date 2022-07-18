На территории вахтового поселка люди засняли драку между медведем и лосем

На территории вахтового поселка очевидцы засняли схватку между лосем и медведем. Инцидент произошел в Якутии. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Mash».

На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как медведь набросился на лося, который пытается отбиться от косолапого.

Что именно побудило медведя наброситься на оленя не ясно. К сожалению, большие рога оленю не помогли, на последних кадрах видно, что медведю удалось повалить лося.

Все это время работники не могли зайти и приступить к своим обязанностям из-за нахождения диких животных. Им оставалось только наблюдать за схваткой и надеяться, что оборудование не будет повреждено.