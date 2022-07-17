В России хотят запретить вейпы и жидкий никотин

ЛДПР требует ввести запрет на электронные сигареты из-за пагубного влияния на здоровье. Такой законопроект уже внесен в Госдуму. Об этом сообщает Риа Новости со ссылкой на Telegram-канал фракции.

"Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить - соответствующий законопроект давно разработан и внесён депутатами фракции ЛДПР", - говорится в сообщении.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что многие страны уже полностью запретили вейпы и жидкий никотин, такое решение принято уже на национальном уровне. Проект уже внесен на рассмотрение.