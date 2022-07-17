Немецкая независимая журналистка Алина Липп рассказала о преступлениях, которые были совершены киевским режимом против мирного населения Донбасса. Об этом сообщают Риа Новости со ссылкой на The Grayzone.

"Люди здесь (в Донецке. — Прим. ред.) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища", — рассказала Липп в интервью изданию.

Она рассказала о том, что жители Донбасса шокированы тем, что ни одна страна на Западе не только не освещало то, что происходило все восемь лет на территории, но и умалчивает до сих пор, скрывая правду.

"Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка", — добавила она.

В Германии на журналистку заведено дело из-за репортажей о зверствах украинской власти. Ей грозит 3 года тюрьмы.

Как пишут в материалах дела, ее репортажи могут "расколоть немецкое общество".