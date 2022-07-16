Минземимущество Татарстана выставили на торги кроссовер BMW X5 за 1,5 миллиона рублей

Власти Татарстана объявили о торгах, где будут выставлены транспортные средства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На аукционе выставлен кроссовер BMW X5 xDrive 50i 2010 года выпуска, где начальная цена 1 505 000 рублей. Однако отмечается, что у иномарки есть сколы и трещины на лобовом стекле, отсутствует задняя полка багажного отделения, комплект передних и задних брызговиков и АКБ. Пробег иномарки составляет 117 тысяч километров.

Помимо этого также выставлен внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2005 года и легковушку Ford Explorer 2012 года, где начальная цена первого 288 тысяч рублей, второго - 911 тысяч рублей соответственно.

Начало аукциона запланировано на 25 августа.