Вот так отдых: в санатории группа подростков жестоко избивала детей две недели

В Иркутской области в санатории Железногорска-Илимского около двух недель детей избивала группа подростков. О происшествии сообщила мать одного из пострадавших детей в социальных сетях.

Родительница рассказала, что отправила мальчика отдыхать в санаторий на берегу Братского водохранилища.

Школьник через две недели сообщил, что его бьют в лагере, и попросил забрать его домой.

Мать вспоминает слова сына, который объяснил, почему не жаловался на сверстников раньше.

"Я будущий мужчина, не хотел жаловаться... Я давал сдачи, но их много, а я один. У нас там, можно сказать, каждый был сам за себя", — пересказывает слова мальчика его мать.

Мать приехала в санаторий, там ее встретила нетрезвая сотрудница охраны. На лице сына были синяки, гематомы, потом выяснилось, что синяки были по всему телу.

О происходящем знали воспитатели и вожатые, утверждает мать ребенка.

"По рассказам сына, подростки вылавливали детей по одному и нападали толпой, кто-то держал, кто-то бил, пинали ногами, в том числе и в живот, девочек били мокрыми полотенцами, чтобы не оставалось синяков", — говорит женщина.

Мать твердо намерена добиться расследования и наказания виновных.