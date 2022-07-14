Озверели: в Казани водители устроили на дороге жестокое побоище

Жестокую драку водителей созерцали очевидцы в Казани. По их словам, все случилось на улице Бондаренко.

Предварительно известно, что водитель иномарки "Киа" решил научить "жизни" водителя "Фольксвагена", пытался что-то ему доказать. Впрочем, почти сразу в ход пошли руки и ноги.

"Собралась пробка, проезжающие решили разнять дерущихся. Когда же таких водителей будут наказывать за такие разборки на дорогах?" - возмущаются очевидцы в социальных сетях.

Татарстанцы предположили, что водители стали более раздражительными из-за жары. Многие предлагают вообще ввести за драку на дороге такое наказание как лишение водительских прав.