Профессора вуза в Казани студентка обвиняет в сексуальных домогательствах: бес в ребро

В Казанской ветеринарной академии имени Баумана назревает большой скандал. Выпускница Дарья Никонова пожаловалась на домогательства со стороны преподавателя – 61-летнего Фазила Медетханова, заведующего кафедрой фармакологии, токсикологии и радиобиологии.

Об этом девушка рассказала в своих соцсетях и даже выложила запись разговора с мужчиной, которую она сделала на диктофон.

На записи, отмечает издание KazanFirst, преподаватель напоминает, что в прошлый раз Даша испугалась его. Девушка пояснила, что тогда преподаватель якобы стал раздевать студентку, а когда она начала плакать, ответил: "Т… тебя не буду" и отстал. Позднее к домогательствам снова вернулся.

К обвинениям присоединились и другие девушки. В вузе заявили о проведении служебной проверки.