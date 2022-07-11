Филипп Киркоров ударил лидера «ДДТ» Юрия Шевчука по лицу ногой

Певец Филипп Киркоров рассказал о драке с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. Оба музыканта были на совместном мероприятии, и Шевчук открыто обвинил Киркорова в использовании фонограмм и обмане зрителей.

Киркоров возмутился и полез в драку. По словам эстрадного артиста, в ответ он «дал в морду» исполнителю.

"Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость", - рассказал Киркоров.

Певец пояснил, что ударил Шевчука сильно, тот отлетел к барной стойке.

После этого коллеги никогда не встречались.