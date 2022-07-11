СМИ стало известно, кто именно отмечал день рождения на теплоходе, затонувшем в Татарстане

На прогулочном теплоходе, затонувшем накануне на Волге в Татарстане, отмечал свой день рождения Управляющий делами Федерации лыжного спорта и биатлона Артур Сабитов.

Об этом сообщил Telegram- канал Mash Iptash.

Канал сообщил, что имениннику "стукнуло" 34 года. Отпраздновать это событие он позвал коллег и друзей, для чего и снял теплоход в аренду. Предварительно, судно оказалось банально перегруженным. Оно рассчитано на 15 человек, а к Сабирову на праздник пришли 27 гостей. В итоге судно завалилось на бок и затонуло.

Приглашенные на праздник рассказывали, что теплоход начал тонуть после того, как корабль встал на обратный курс.

В итоге всем пришлось прыгать в воду, где их подобрали проходящие мимо лодки и катера. Пострадала одна женщина.