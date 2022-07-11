Герой: капитан теплохода «Добрый», спасший людей с затонувшего в Татарстане судна, ранее тушил дом

Капитан теплохода "Добрый" Константин Шаталов, который накануне спас с затонувшего на Волге судна 34 человека, ранее потушил пожар в садовом обществе "Дачное", помог пожарным.

Пожар случился 29 июня. Мужчина оценил ситуацию и понял, что огонь в любую минуту может переброситься на соседние дома и деревья. Проплывая мимо на "Добром", капитан принял решение подавать воду на тушение огня с помощью штатного насоса, сообщает "КП Казань".

Не прошло и двух недель, как 10 июля "Добрый" стал свидетелем ЧП с пассажирским теплоходом АА2209. 34 человека оказались в воде: женщины - в спасательных жилетах, мужчины - на сапбордах, которые брали с собой на отдых. Шаталов, не теряя времени, подобрал людей и доставил их в речной порт Казани. К счастью, никто из них не успел пострадать.