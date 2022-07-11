Двух татарстанцев заживо сожгли в Беларуси из-за денег

В Гомельской области в Беларуси во время ликвидации лесного пожара нашли тело мужчины. Опознать его было очень затруднительно, поскольку останки сильно обгорели. Через 14 дней грибники в том же лесу нашли сожженный автомобиль, внутри которого было еще одно тело.

Оперативники смогли установить, что машина принадлежала татарстанцам - двум предпринимателям из города Набережные Челны.

Также установлено, что деловые партнеры в возрасте 38 и 42 лет направились в Беларусь, чтобы купить грузовик. Оба промышляли перепродажей транспортных средств, пишет белорусский портал "Беларусь сегодня".

По подозрению в убийстве задержан белорусский партнер татарстанцев. Установлено, что он узнал, что россияне везут крупную сумму денег и решил завладеть ею. В убийстве с особой жестокостью ему помогали сообщники. Добычей преступников стали 8 тысяч долларов.