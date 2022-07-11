Поздно вернулась домой: мужчина убил многодетную жену и выбросил тело в выгребную яму туалета

Житель алтайского села Каракокша обвиняется в убийстве супруги, тело которой было обнаружено в выгребной яме уличного туалета. Об этом сообщает региональный Следком.

35-летняя женщина вернулась домой поздно, что стало причиной неудовольствия 43-летнего супруга. Начался конфликт, мужчина взял гвоздодер и нанес им 8 ударов супруге, а потом дважды всадил ей нож в спину.

От полученных ран и травм женщина скончалась на месте. Муж решил спрятать тело, сбросив его в выгребную яму уличного туалета, а орудия убийства отмыл.

В полицию пришел друг убитой женщины, он не мог до нее дозвониться. Муж путался в показаниях, а потом сознался в случившемся и показал, где искать тело.

Без матери остались четверо детей в возрасте от 1,7 до 17 лет.