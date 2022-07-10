Смертельный аттракцион: мужчин сорвался и упал с колеса обозрения

В Южно-Сахалинске мужчина выпал с колеса обозрения в одном из городских парков. Следственный комитет проводит проверку.

От травм мужчина скончался на месте.

"По факту смерти 59-летнего сахалинца в городском парке проводится проверка. На место происшествия выехала следственная группа, для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование", — говорится в сообщении регионального Следкома.