Беременная девушка, пропавшая после поездки на такси, найдена убитой

В Кстово Нижегородской области найдена 21-летняя девушка, которая села в такси и бесследно пропала. Как сообщают "Известия", нашли ее тело. Пропавшая беременная умерла насильственной смертью.

О пропаже Виктории Гущиной сообщалось накануне. Девушка бесследно исчезла после того, как села в такси и направилась в Нижний Новгород.

Телефон пропавшей нашли в Ржавке, в 15 километрах от места предполагаемого ее прибытия.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в убийстве. В этом преступлении подозревают бывшего парня жертвы.