Сумасшедшие возможности: Глоба пообещал двум знакам Зодиака карьерный взлет во второй половине июля

Вторая половина июля станет невероятно счастливой для двух знаков Зодиака, если они давно ждали карьерных "сдвигов", считает советский и российский астролог, публицист Павел Глоба. Он отметил, что уже с 12-13 июля и до конца месяца коридор возможностей для некоторых будет открыт фазой Меркурия и влиянием Марса. В таком положении для человека, рожденного под созвездием, оказавшимся в "коридоре влияния", нет ничего невозможности в вопросах работы, деловых контактах, сделках, карьере.

Скорпион

Скорпионов ждет невероятное выгодное предложение. На первый взгляд оно может таковым и не показаться, но присмотритесь внимательнее - за ним открывают огромные перспективы, деньги и возможности. Если представители знака будут достаточно внимательны, начиная с 12-13 июля, то они не пропустят такой шанс, считает Павел Глоба. Следует больше выходить в люди, открываться новым контактам, предложение, которое изменит вашу профессиональную жизнь, поступит с большой долей вероятности от нового знакомого.

Рыбы

Рыбам стоит оставить суету и сосредоточиться на главном. С 12 июля, когда влияние планет на знак станет сильным, начнутся изменения: начальство наконец заметит ваш труд, оценит и даст премию, повысит в должности, поднимет зарплату, предложит новые проекты. А если этого не случится, то есть высокий шанс, говорит астролог, что вы получите новое предложение о новой работе - там вас точно будут ценить по достоинству. Рыбам не стоит транжирить деньги, сейчас лучше беречь имеющееся, и тогда оно очень скоро преумножится.