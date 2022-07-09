Украинские бойцы пнули собственный государственный флаг перед установкой его на острове Змеиный

Министерство обороны Украины показало ролик с установкой флага на острове Змеиный. Видимо, ролик должен был вызвать прилив чувства патриотизма, но вызвал иную реакцию. На кадрах отчетливо видно, как бойцы ВСУ сначала пинают собственный влаг ногами, а потом начинают его поднимать, чтобы установить.

Высадку на остров подразделение ВСУ произвело ранним утром в четверг. Боевики нашли украинский флаг, который судя по всему был потерян в результате неудачной атаки на Змеиный с вертолета. Они пнули стяг, а затем приступили к его установке.

Не обошлось и без приключений: бойцы ВСУ начали фотографировать рядом с флагом, и в этот момент российские силы нанесли по ним удар. Несколько "пинателей флага" успели уйти на лодке живыми.