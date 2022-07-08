Штрафы - зверские: в Татарстане на 21 день ввели ограничение посещения лесов

С 8 июля 2022 года в Татарстане введено ограничение пребывания граждан на территории лесов. Это связано с жарой и высокой пожароопасностью.

Первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов призвал соблюдать правила пожарной безопасности.

Ограничение на посещение лесов вводится на 21 день.

Это касается лесов Аксубаевского Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Кайбицкого и Пестречинского райнов, а также Казани. Здесь прогнозируется 4-ый класс пожарной опасности.

"С учетом того, что в ближайшее время температура воздуха в дневное время будет прогреваться до 31 градуса в тени, мы прогнозируем, что 4-ый класс пожарной опасности может установиться и в других районах. При установлении 4-го класса и прогнозировании сохранения его в ближайшие 5 дней, будут приняты поправки в вынесенное постановление и введены ограничения в других районах в зависимости от ситуации", – отметил Зарипов.

В лесах нельзя разводить огонь, бросать спички и окурки, стекло, оставлять вещи и предметы, пропитанные горючими веществами, сорить.

Нарушителям грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч.