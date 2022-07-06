Остались почти лишь кости: Очевидцы нашли тело женщины с золотыми зубами - оно частично разложилось

В Новосибирской области вызвало резонанс найденное частично скелетированное тело женщины. Фотографии трупа облетели соцсети. В настоящее время личность погибшей устанавливается, сообщает СУ СКР по региону.

Труп успел почти полностью разложиться. На челюсти женщины видны золотые зубы.

По факту инцидента уже возбудили уголовное дело. Место происшествия уже осмотрели. выясняются возраст женщины, обстоятельства случившегося. Давность и причину смерти определит назначенная судмедэкспертиза. Данные также сверят с базой пропавших без вести лиц.