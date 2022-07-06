Решили сделать из дочери порнозвезду: Пара педофилов 6 лет насиловала ребенка и снимала с ней порно

В Ленинградской области супруги 6 лет насиловали собственную дочь и занимались производством порно. На момент начала этого кошмара ребенку было всего 5 лет, сообщает региональный СК.

Надругательство родители фиксировали на фото, затем продавали контент. В преступной деятельности оказался замешан и друг странной семейки, помогавший изготавливать порнографию. предположительно, он выступал в качестве фотографа.

На группу возбудили уголовное дело. Супругов обвинили в 34 эпизодах распространения порнографии, также выявлены 12 фактов изнасилования.

При этом мужчина и женщина является родителями пятерых детей. Их уже изъяли и направили в центр помощи сиротам. А пару лишили родительских прав.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд на рассмотрение.