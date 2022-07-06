Вон из холодильника: врач назвал популярный продукт питания, который повышает риск развития рака

Диетолог Елена Игнатикова заявила, что из холодильников нужно выбросить колбасные изделия. Их частое употребление, по мнению доктора, может привести к тотальным нарушениям здоровья.

В составе любой колбасы любого ценового сегмента - переработанное мясо и соль. Обычно мясо не самого лучшего качества, даже в дорогой колбасе, а соли содержится слишком много. Всего 100 граммов колбасы содержат половину суточной нормы соли для человека, сообщает радио Sputnik.

"Переработанное мясо повышает риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и даже сердечно-сосудистых катастроф, то есть инсульта и инфаркта. Риск увеличивается за счет добавок. В частности, это соль. Ее в колбасе довольно много. А соль мы должны контролировать", — объяснила Игнатикова.

Лучше заменить колбасу на вареное мясо.