Ведьма, пожирающая своих детей: мир ужаснулся новой скульптуре в честь украинских матерей

Пользователи Сети по всему миру не устают ужасаться новой скульптуре в честь украинских матерей. Она называется "Венок" и появилась в Чехии. Автор работы - Вероника Псоткова.

Нечто, действительно похожее на ведьму, появилось в центре Праги. И сразу скульптуру в интернете нахвали Медузой Горгоной или ведьмой, пожирающей своих детей.

Это уже вторая "украинская мать" в Европе. Предыдущую установили в Княжеском саду Софии, напротив памятника советским освободителям Болгарии. И она также вызвала неоднозначную реакцию.