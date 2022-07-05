Страшно, аж жуть: четыре компании из Казани попали под санкции Японии

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Внутренний туризм: где казанцам можно отдохнуть в России?
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Цены на новое жилье выросли на 50%. Чего ждать в этом году?
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Сказочно: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака большую удачу в делах с 6 июля
13:20, сегодня
Не смог доплыть до берега: Пропавшего 11-летнего мальчика нашли мертвым в реке
12:50, 13.05.2022
Чем порадовать ребенка: идеи для казанских родителей
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И масло поменяют, и двигатель починят: где казанцам делать ремонт, если не разбираешься в машинах
12:08, сегодня
В Казани в воскресенье проведут чемпионат по поеданию хот-догов
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13:43, 14.04.2022
Это нужно попробовать каждому: топ экзотичных заведений Казани
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Госсовет Татарстана решил запретить продажу подросткам зажигалок и энергетиков
11:04, сегодня
Еще одна странная смерть: главу компании-подрядчика «Газпрома» нашли мертвым в элитном коттедже
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Скидки на лечение зубов в Казани: проверенные клиники с опытными врачами
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Утренний обзор 05.07.2022. Доходности гособлигаций США и ожидания по ставкам заметно подросли
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Штрафы, стройка и возможности: что ждет казанских дачников в 2022 году
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В Казани стая крыс атаковала двор элитного жилого комплекса
14:53, 27.05.2022
В отпуск же нужно куда-то ехать: санатории рядом с Казанью, от которых не веет совком
10:05, сегодня
В Челнах сотрудница салона связи тайком оформила кредит на пенсионерку, чтобы закрыть долги бывшего
10:03, сегодня
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Стекла летели во все стороны: В Челнах сотрудник шиномонтажа диском от колеса разбил машину клиента
09:25, сегодня
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09:19, сегодня
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Фото: laborandemploymentlawcounsel.com

Страшно, аж жуть: четыре компании из Казани попали под санкции Японии

05.07.2022, 13:05 188 prokazan.ru
Очередной пакет антироссийских санкций представили сегодня, 5 июля, власти Японии. В числе тех, на кого распространяются японские санкции, оказались четыре компании из Казани.
 
Из сообщения японского Минфина следует, что наказать решили АО "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", АО "НПО "Радиоэлектроника" имени В. И. Шимко, АО "Радиоприбор" и АО "Рычаг". 
 
Все эти компании входят в корпорацию "Ростех" в составе концерна "Радиоэлектронные технологии". Собственно, это и стало причиной наложения санкций.
 
Новым пакетом санкций власти Японии, по их заявлениям, стараются ограничить работу компаний, которые так или иначе влияют на промышленную базу России.
 
Политика Казань
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40-летний мигрант похитил 15-летнюю школьницу, собирался жениться
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Молодой помощник районного прокурора покончил с собой: в записке он пожалел о выборе пути
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Барбекю на Вечном огне: Мужчина пожарил курицу на мемориале
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Миллиардер Дерипаска подсчитал, сколько лет понадобится России, чтобы восстановить экономику
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Рамзану Кадырову вручен орден «За заслуги перед стоматологией» I степени
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Врач рассказал, что именно нужно съесть перед едой, чтобы начать эффективно худеть
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Малыши все видели и ничего не могли сделать: мать покончила с собой в присутствии детей
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Бизнесмена Паланта и его жену нашли мертвыми в коттедже
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В России у пьяных водителей начнут отбирать не только права, но и автомобили
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Математик Кузнецов рассчитал, какие события дальше ждут Россию в 2022 году
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Новый закон в РФ позволит лишать водительских прав при ухудшении здоровья
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Попытки стран НАТО забрать Калининград приведут к жесткому военному столкновению - Совфед
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«Сидел, в чем мать родила»: Неизвестные раздели догола мужчину и приковали его к светофору
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Полиция проводит проверку из-за страшного танца подростка на могилах
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Женщину-парикмахера задушили прямо на рабочем месте
20:00, 27.06.2022
Воспользовался тем, что взрослых не было: 31-летний мужчина надругался над 9-летней девочкой
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
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07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью