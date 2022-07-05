Страшно, аж жуть: четыре компании из Казани попали под санкции Японии

Очередной пакет антироссийских санкций представили сегодня, 5 июля, власти Японии. В числе тех, на кого распространяются японские санкции, оказались четыре компании из Казани.

Из сообщения японского Минфина следует, что наказать решили АО "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", АО "НПО "Радиоэлектроника" имени В. И. Шимко, АО "Радиоприбор" и АО "Рычаг".

Все эти компании входят в корпорацию "Ростех" в составе концерна "Радиоэлектронные технологии". Собственно, это и стало причиной наложения санкций.

Новым пакетом санкций власти Японии, по их заявлениям, стараются ограничить работу компаний, которые так или иначе влияют на промышленную базу России.