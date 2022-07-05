Педагог детского центра закрыла девочку в туалете и остригла ей волосы

В Краснодаре сотрудники полиции начали проверку после обращения матери 9-летней девочки. Женщина сообщила, что педагог детского центра закрыла ее дочку в туалете и остригла ей собственноручно волосы.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного инцидента, после чего будет принято законное процессуальное решение и действиям педагога дана правовая оценка в рамках действующего законодательства", — прокомментировали правоохранители.

Мать сообщила, что причиной странной выходки педагога стало то, что у женщины сдали нервы: дети долго бегали и стучали в дверь ее кабинета.

"Естественно, испуганный ребенок с чужой тетей в туалете с ножницами в руках, обмочился и молча сидел и ждал пока «педагог» закончит стрижку", — приводят СМИ слова женщины. Она сообщила, что после случившегося ребенок боится выходить на улицу.

В полиции сообщили, что педагог не отрицает произошедшего.