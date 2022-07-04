На Татарстан надвигается жара до 32 градусов

В республиканском Гидрометцентре заявили, что к концу наступившей недели в Татарстан придет настоящая июльская жара - до 32 градусов со знаком плюс.

Температурный фон начнет расти уже со среды, с 6 июля. Воздух прогреется до 29 градусов днем.

В четверг, 7 июля, ночью без осадков, плюс 9−14 градусов. В дневные часы из-за близости атмосферного фронта местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозами, температура поднимется 26−31 градуса.

В пятницу, 8 июля, как и в выходные 9-10 июля, в республике будет жарко и владно. Дожди, грозы будут сочетаться с 32-градусной жарой.