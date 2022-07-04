Струя сухого фонтана в городе разорвала маленькой девочке промежность: коммунальщики оправдываются

В минувшие выходные во Владивостоке отмечали день города, и в центре было многолюдно. Семьи с детьми собирались у фонтана, где и случилось чрезвычайное происшествие: струя сухого фонтана повредила маленькой девочке промежность.

Ребенок бегал вокруг фонтана. Потом малышка подбежала к родителям вся в слезах. Оказалось, что струя воды с силой ударила в промежность и привела к ее разрыву.

Девочку доставили в больницу, у нее уже открылось кровотечение. Ребенку сделали экстренную операцию.

В МАУ "Дирекция общественных пространств Владивостока" заявили, что фонтан - не место для игр, давление воды высокое и струя вполне может травмировать. Однако, считают коммунальщики, о неисправности фонтана это вовсе не говорит, а потому с них спроса тут никакого. Но таблички с предупреждениями об опасности у фонтана поставить все-таки пообещали, сообщает "КП".