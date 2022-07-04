Ночью умер муж татарстанской артистки Айгуль Бариевой

Сегодня ночью в Татарстане скончался супруг популярной исполнительницы народных и эстрадных песен Айгуль Бариевой. Линар Бариев, предположительно, умер от сердечного приступа. О трагическом известии сообщила Заслуженная артистка Татарстана Лилия Муллагалиева.

"Не хочется верить... Айгуль, разделяю боль, будь терпелива, милая... Воистину, он всегда будет среди нас. Спасибо тебе, Линар. Ты будешь вечно в наших сердцах", - написала она.

Прощание состоится сегодня в 10.30 в зале прощания горбольницы № 7 в Казани.