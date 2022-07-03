В Казани прохожий на улице Глушко получил удар ножом в живот

На улице Глушко в Казани прохожий получил удар ножом в живот. Ранение оказалось тяжелым. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, и до ее приезда мужчине сами оказывали первую помощь. Врачи забрали пострадавшего в больницу, сообщает "Татарстан-24".

Очевидцы пояснили полиции, что к молодой паре, которая гуляла, подошли двое неизвестных и явно нетрезвых мужчин. Началась словесная перепалка, которая закончилась тем, что один из мужчин достал нож и ударил им молодого человека в живот.

Предполагаемых преступников задержали на соседней улице по горячим следам. Теперь предстоит выяснить их мотивы.