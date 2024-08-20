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В Татарстане с 1 сентября начнут забирать телефоны в школах

Эксперты сообщили, что телефоны будут складыват...

pixabay

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В региональной столице Татарстана с 1 сентября 2024 года, ученикам школ запретят использовать мобильники. Это правило будет введено уже в этом учебном году. Об этом рассказали в Министерстве образования РТ.

Эксперты сообщили, что телефоны будут складывать в ящики. Известно, что каждые школы смогут выбрать как именно они будут это делать. Этим начнут заниматься учителя. Штрафы никто вводить не будет.

Напомним, в республике в текущем году на образование власти выделят 138,8 млрд рублей. Из них 80,2 млрд рублей направят из бюджета региона.

Ранее мы писали о том, что жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов. Люди уверены, что если нельзя установить экраны правильно, то ставить их и вовсе не нужно, если нет возможности соблюдать нормы. Казанцы выложили жалобу в системе «Народный контроль».

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