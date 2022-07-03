Казанский питомник редких трав остался без главного достояния: кто-то скосил травы

Неизвестные личности в Казани оставили питомник редких травяных видов в поселке Торфяное без главного достояния - травы. Кто-то скосил ее. Об этом сообщает "Казанский репортер" со ссылкой на экоактивистов.

По предварительным оценкам, повреждено около половины гектара территории. Тут росли в том числе и редкие орхидеи, которые пересадили только на днях.

"Вы только вдумайтесь, в питомнике редких травяных видов, который является единственным в Татарстане, а по некоторым данным и в России, скосили траву! – рассказал активист Тимур Ескараев. – Если это продолжится, могут скосить наши ирисы, которые растут среди травы".

Питомник был создан в 2020 году при поддержке мэрии Казани. Этой весной он уже страдал от неизвестных: тут устроили свалку снега, погибло немало краснокнижных видов.