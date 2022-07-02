Мать Гогена Солнцева умерла после ампутации ноги

Мать скандального шоумена и экс-участника шоу «Дом-2» Гогена Солнцева Людмила Кравцова ушла из жизни. Незадолго до гибели женщина перенесла ампутацию ноги.

Мать Солнцева поместили в одну из больниц Москвы из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Болезнь сказалась на суставах. Пришлось ампутировать ногу, женщина после операции была в реанимации.

"Пока никаких подробностей не знаю. Мне только час назад сообщили данную информацию", — заявил шоумен в комментарии порталу PROZVEZD.

Напомним, бывшая жена артиста Екатерина Терешкович обвиняла его в равнодушии к тяжелобольной матери. По ее словам, Солнцев развлекался в Сочи, пока Кравцовой становилось хуже.