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Татарстан на 3 месте среди регионов по зарплатам учителей

На 1 месте Ханты-Мансийский а. о.

Екатерина Елисеева

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По результатам 3-го квартала 2024 года Татарстан оказался на 3 место среди субъектов по средней заработной плате педагогом. Тут учителю со стажем до 3 лет готовы отдать от 46 до 100 тыс. рублей - это на 12% больше, чем в 2023 году. Об этом стало известно из сайта бесплатных объявлений «Авито».

На 1 месте Ханты-Мансийский а. о., где сотрудник может получить от 60 до 120 тысяч рублей. В Свердловской области учителя в среднем получают 50-110 тыс. рублей, в РТ — 46-95 тыс. руб. и в Краснодарском крае заработная плата составляет от 50 до 90 тыс. рублей.

Спрос на таких специалистов в регионах России увеличился: в Оренбургской области — на 72%, в Ямало-Ненецком а. о. — на 49% и в Прикамье – на 37%.

Ранее мы писали о том, что из-за Горьковского шоссе вырос госдолг Татарстана до 122,85 млрд рублей.

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