«Муж предложил секс втроем. Я согласилась»: как женщины пытаются спасать многолетний брак

Женщины для спасения многолетнего брака, как право, за ценой не постоят. Издание "Пруфы.рф" обратилось к сексологу-психологу Эрике Сарваровой, чтобы она объяснила, почему женщины делают то, на что никогда не пошли бы, ради спасения своего "умирающего" брака.

38-летняя Катя (имя изменено) живет с мужем в состоянии кризиса почти 15 лет. Отношения охладились, и муж потребовал секса втроем, причем третьим в постели должен стать... мужчина. Катерину это пугает, она боится, это противоречит ее внутренним убеждениям.

По словам Эрики Сарваровой, такое предложение супруга говорит о его нереализованных желаниях.

"Муж нашей героини сказал о своем желании открыто и честно, и это говорит о большой степени доверия между ним и его женой, что очень хорошо. Более того, мужчина воспринимает любовь отдельно от секса, и поскольку его жена не испытывает ни к кому другому романтических чувств, он ее и не ревнует – это, как ни странно, нормальная история для многих людей".

"Спустя годы брака необходимо решать подобные вопросы, особенно для людей в возрасте 40 лет, когда происходят гормональные перестройки. Искать новые импульсы, новые толчки. Искренне говорить о своих желаниях, особенно подавленных. Со всем этим может помочь индивидуальная работа психолога с каждой парой", - считает психолог.

Другая женщина, 42-летняя Ирина (имя изменено) пожаловалась, что поправилась после декрета, и отношения ухудшились. Муж прямо сказал, что у него есть любовница, и предложил привести ее в семейное ложе - зажигать втроем.

"Признаюсь, я выпила, чтобы это пережить. Теперь у меня дикая ревность, и презрение к себе стало еще больше. Я боюсь, что муж уйдет к ней, прямо вижу их вместе. Это не дает мне покоя днями и ночами. Что теперь делать, не знаю. Муж вроде стал более чуткий, внимательный. Но ведь я знаю, что он не только со мной", - рассказала женщина.

Психолог также считает, что муж в этой ситуации хотел обновить отношения, правда, был не слишком корректным. Такой брак тоже можно спасти, но только при помощи работы с психологом. Если же женщина не хочет идти на условия, которые ей противны, то только ей самой решать: сохранять брак или нет.