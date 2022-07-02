Трансгендеру поручили присматривать за ядерными отходами США: общество в недоумении

Квир-активист и "ядерный нерд" Сэм Бринтон назначен на должность заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики США.

Эта выдающаяся новость потрясла рядовых жителей США. Известно, что Бринтон уже приступил к исполнению рабочих обязанностей в федеральной администрации, о чем он в своей неподражаемой манере сообщил своим подписчикам.

Некоторые американцы посчитали, что назначение Бринтона на столь высокую и очень ответственную позицию свидетельствует о том, что Штаты быстро катятся в пропасть. Другие предложили Сэму, который то и дело красуется в женских нарядах, купить уже наконец деловой костюм. Третьи написали, что от его одеяний будут в восторге иранцы, с которыми Бринтон вроде как планирует переговоры. Но все без исключения отметили, что теперь "всем врагам США можно будет от души посмеяться над Америкой".