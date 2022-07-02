"В течение 35 лет я хранила тайну от всего мира, от своей семьи, от своих товарищей по команде, своих игроков, коллег и даже от самой себя. Даже самые близкие люди не знали об изнасиловании, которому я подверглась со стороны видного футбольного чиновника, когда была молодой футболисткой. Позже к этому списку были добавлены два сексуальных насилия со стороны двух других мужчин. Все трое мужчин на момент этих инцидентов работали в нидерландском футболе. Только те, кому я могу доверять, до этого знали о систематическом сексуальном насилии, злоупотреблении властью, издевательствах, запугивании, которым я подвергалась как игрок и как тренер сборной Нидерландов", — написала Паув в Twitter.
Бывшая тренер женской сборной России пожаловалась на сексуальное насилие
02.07.2022, 11:08 478
Голландка Вера Паув, бывший тренер женской сборной России по футболу, пожаловалась на сексуальное насилие.
Сейчас Вере 59 лет, она тренирует женскую футбольную сборную Ирландии. С российскими футболистками Вера работала в 2011 году.
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