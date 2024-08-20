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Жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов

Житель Казани с ником Илья Е. сообщил, что объе...

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Местные жители получили ответ от сотрудников мэрии по поводу шумозащитных экранов. Казанцы выложили жалобу в системе «Народный контроль».

Житель Казани с ником Илья Е. сообщил, что объект стоит в неположенном месте, он должен находиться между тротуаром и дорогой, чтобы люди не дышали пылью при переходе через мост.

Так, территория для пешеходов должна быть снаружи от экранов, а не внутри. Вот только в компании «Главтатдортранс»заявили, что установка конструкций на самой проезжей части невозможна, так как для машин останется меньше места.

Такой ответ людям пришелся не по душе. Местные жители уверены, что если нельзя установить экраны правильно, то ставить их и вовсе не нужно. если нет возможности соблюдать нормы, пишет inkazan.

Ранее мы писали о том, что парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными.

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