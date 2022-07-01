Президент Финляндии отказался играть с Путиным в хоккей: в Кремле отреагировали на это

Российский президент Владимир Путин вообще не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит с клюшкой на лед регулярно, ему есть, с кем играть. Так отреагировал Дмитрий Песков на отказ президента Финляндии Саули Ниинисте играть в хоккей с Путиным.

Как пишет ТАСС, ранее финский президент играл с российским коллегой. И его нынешний отказ - скорее жест напоказ.

"У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно", — подчеркнул Песков.

До этого СМИ показали Ниинисте фото, на котором он играет в хоккей с Путиным.

"Но это был 2012 год, мой первый визит в Россию. (...) Нет, я бы больше не сыграл", — ответил он.