Вильфанд пообещал Татарстану холодное начало июля

Холодное начало июля с температурой воздуха ниже климатической нормы ожидает Татарстан, впрочем, как и Урал, и Башкирию, и ряд других российских регионов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Восточнее, на Волге и Урале, погода холодная. Пока на европейской территории господствует мощный антициклон, по его периферии перемещаются холодные воздушные массы. За счет этого температура в этих регионах на четыре-восемь градусов ниже нормы. В Приволжском федеральном округе — в том числе в Башкортостане, Татарстане — температура не больше +15...+20 градусов", — уточнил метеоролог.

А вот жарким начало июля будет на юге Красноярского края и в Иркутской области, в Тыве, Хакасии и Амурской области. В Якутии и вовсе установился своего рода тепловой рекорд - 28 градусов тепла.