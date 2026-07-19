Новости Татарстана

Татарский язык теряет носителей: за 11 лет — минус миллион

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Число носителей татарского языка в России сокра...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За 11 лет число владеющих татарским языком в России сократилось более чем на миллион человек — с 4,28 млн до 3,26 млн. Такие данные переписи населения приводят эксперты, отмечая, что тенденция к утрате языка усиливается.

По словам Айдара Шайхина, заведующего Музеем истории татарской литературы, проблема не нова — она тянется с 1930-х годов. Но сейчас ситуация усугубляется глобализацией: язык быстрее теряется в городах, чем в деревнях, и в регионах быстрее, чем в Татарстане. Даже в татарских семьях около половины людей используют смешанную речь.

Молодежь все реже говорит на родном языке в повседневной жизни. Однако, как отмечает Айзиля Абдрахманова из Всемирного форума татарской молодежи, интерес к культуре не пропадает: многие считают себя татарами, участвуют в праздниках, но свободно не говорят. При этом есть и обратная тенденция — растет число молодых людей, которые сознательно изучают язык и популяризируют его через соцсети, музыку и проекты.

Эксперты сходятся во мнении: спасти язык может только комплексный подход — семья, школа и цифровая среда должны работать вместе. Пока татарский не станет естественной частью интернета, приложений и мемов, он рискует остаться архаичным. Как подчеркивает председатель форума Райнур Хасанов, главное — чтобы язык воспринимался не как обязанность, а как возможность быть частью большой татарской общности.

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