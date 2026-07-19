Новости Татарстана

Владельцев собак в Татарстане ждет штраф за отсутствие регистрации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане с 1 июля 2025 года обязательна рег...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

С 1 июля 2025 года в Татарстане действует обязательная регистрация собак — независимо от породы и возраста. Закон подписал Раис республики, норма закреплена в статье 3.18 Кодекса об административных правонарушениях. Но, несмотря на год с момента принятия, многие владельцы так и не оформили документы.

Специалисты советуют не тянуть. За первое нарушение грозит предупреждение или штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если попасться повторно в течение года — придется выложить уже 5 тысяч.

У регистрации есть и плюсы: если собака потеряется, данные в реестре помогут быстрее ее найти. К тому же упрощается взаимодействие с ветеринарами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым

Новости Казани

день назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

чем лучше травить тараканов

Новости России

11 часов назад

С июля натяжные потолки окажутся под полным запретом: владельцев могут обязать всё демонтировать

Кулинария

день назад

Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется

обучение шугарингу в нижнем новгороде в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Польза

день назад

Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь

Не у нас

10 часов назад

Священник объяснил, почему не стоит говорить «земля пухом»

Технологии

день назад

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерах
Технологии
37 минут назад

Американцы выходят на протесты против дата-центров для ИИ

В США готовятся протесты против строительства д...

Польза

39 минут назад

Зольный настой для растений: когда он творит чудеса, а каким культурам может навредить

Кулинария

3 часа назад

Ароматный зеленый борщ со щавелем и яйцом: попробуйте один раз — и будете готовить все лето

Не у нас

9 часов назад

Россиянам назвали направления, куда можно уехать без загранпаспорта

Не у нас

11 часов назад

Священник объяснил, как правильно поступать со старыми иконами
Лучшие игры в стиле GTA: от Cyberpunk 2077 до S...
Технологии
5 часов назад

Лучшие игры в стиле GTA: от Cyberpunk 2077 до Sleeping Dogs

Новости Казани

11 часов назад

Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад: очереди сократились

Технологии

11 часов назад

Google Поиск научился делать дела за пользователя через сторонние приложения

Не у нас

12 часов назад

На популярном райском курорте ввели квоты для туристов
Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин
Гид по Казани
4 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин