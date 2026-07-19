Владельцев собак в Татарстане ждет штраф за отсутствие регистрации

С 1 июля 2025 года в Татарстане действует обязательная регистрация собак — независимо от породы и возраста. Закон подписал Раис республики, норма закреплена в статье 3.18 Кодекса об административных правонарушениях. Но, несмотря на год с момента принятия, многие владельцы так и не оформили документы.

Специалисты советуют не тянуть. За первое нарушение грозит предупреждение или штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если попасться повторно в течение года — придется выложить уже 5 тысяч.

У регистрации есть и плюсы: если собака потеряется, данные в реестре помогут быстрее ее найти. К тому же упрощается взаимодействие с ветеринарами.