Как в блокадном Ленинграде: в Казани во дворах разрешат сделать общественные огороды и растить овощи

В Казани во дворах жилых домой на улице Ершова, Сеченова и Алексеева появятся общественные огороды, об этом сообщает мэрия Казани.

Общественные огорода - пространство, где местные жители могут выращивать себе овощи к столу. Такая практика существовала, если вспомнить историю, в блокадном Ленинграде: только благодаря общественным огородам многие смогли выжить.

Но в Казани инициатива с голодом не связана. Просто общественные огорода - часть программы "Наш двор". Она выполнена в столице Татарстана на 52,7%.