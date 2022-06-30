Татарстанский рэпер Нурминский рассказал, как он женился: В пятницу решил, в воскресенье - уже все

Популярный в Татарстане и за его пределами рэпер Альберт Нурминский побывал в гостях на "Радио Болгар" и рассказал о том, как он принял решение жениться. Напомним, недавно поклонники с удивлением узнали о женитьбе певца после того, как в сети появились фото с никаха.

"Я выступаю в разных городах, часто болею. Однажды мулла сказал: "Альберт, у тебя сглаз, ты всегда рядом с людьми, в обществе. А почему ты еще не женился? Вам надо прочитать никах. С Алсу на тот момент мы дружили около трех лет", — рассказал Нурминский.

После этих слов рэпер, по его словам, и принял судьбоносное решение: в пятницу решил, а в воскресенье пара уже стала мужем и женой.

Альберт родом из деревни Норма Балтасинского района Татарстана. Артист начал свою карьеру с песен собственного сочинения на татарском языке. В настоящее время популярны и его песни на русском языке.